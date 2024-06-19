«Барселона» выбрала нового нападающего между Диасом и Уильямсом

Каталонская «Барселона» хочет усилить атакующий потенциал на следующий сезон. В сфере интересов «сине-гранатовых» находятся два нападающих. Речь идет о Нико Уильямсе из «Атлетика» Бильбао и Луисе Диасе, который выступает за «Ливерпуль».

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку отдают предпочтение подписанию колумбийца. Однако подписать Диаса будет сложно, поскольку его рыночный ценник составляет 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов команда дошла до ¼ финала, где уступила «ПСЖ».