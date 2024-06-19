«Лестер» выбрал нового тренера

Английский «Лестер» близок к тому, чтобы назначить нового тренера на замену Энцо Мареске, который недавно возглавил лондонский «Челси». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «лисы» приближаются к назначению Грэма Поттера, который находился без работы с апреля 2023 года.

Отмечается, что стороны в настоящий момент обсуждают последние детали сотрудничества, включая членов тренерского штаба, которые могут прийти вместе с Грэмом. В ближайшее время Поттер должен достичь полного соглашения с руководством «Лестера».

«Лисы» в прошлом сезоне выиграли Чемпионшип и с первой же попытки вернулись в Английскую премьер-лигу.