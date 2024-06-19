«Челси» ответил на предложение «Атлетико» по Галлахеру

Лондонский «Челси» ответил на предложение мадридского «Атлетико» по трансферу полузащитника Конора Галлахера. По информации от The Sun, «синие» отказались продавать англичанина в команду Диего Симеоне.

Причина отказа состоит в том, что предложенная «Атлетико» сумма далека от 60 миллионов евро, которые требует «Челси». В услугах Конора также заинтересован целый ряд клубов из Английской премьер-лиги, включая «Тоттенхэм», «Астон Виллу», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Эвертон».

Галлахер в последнем розыгрыше чемпионата Англии отметился пятью забитыми голами и семью результативными передачами. Контракт 24-летнего хавбека истекает следующим летом.