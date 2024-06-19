В «Челси» продолжают верить в Джексона

Нападающий «Челси» Николас Джексон должен получить новый шанс проявить себя.

Дебютный сезон в Англии сложился для сенегальца неоднозначно: временами он был одним из самых критикуемых игроков лиги, но в итоге завершил кампанию с 17 забитыми мячами в 44 поединках. Как информирует журналист Алекс Туоми, в «Челси» не планируют списывать Джексона со счетов, несмотря на намерение приобрести нового форварда. «Синие» ищут не прямую замену Джексону, а футболиста другого плана, больше похожего по стилю на Армандо Брою.

Николас Джексон перебрался в «Челси» летом прошлого года из «Вильярреала» за 37 млн евро.