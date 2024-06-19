«Арсенал» принял решение по Осимхену

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли перейдёт в лондонский «Арсенал» нынешним летом.

По многочисленным слухам, нигерийский футболист готов сменить клуб, и «канониры» назывались в числе главных претендентов на звёздного форварда. Как информирует журналист Пит О'Рурк, «Арсенал» решил отказаться от идеи подписания Осимхена. В контракте игрока с «Наполи» прописаны отступные на сумму более чем в 130 млн евро, однако «партенопейцы» готовы снизить ценник своего лидера примерно до 106 млн евро – такой запрос, впрочем, всё равно считается лондонцами неприемлемым.

Ранее из числа претендентов на Виктора Осимхена выбыл «Челси».