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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Претенденты на Хави Симонса готовы заплатить «ПСЖ» около 100 млн евро

18 Июня 2024 • 23:59 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс продолжает привлекать интерес со стороны других клубов.

21-летний футболист готов остаться в Париже, но хочет регулярно выходить в стартовом составе, чтобы не останавливаться в развитии. Пока неясно, сможет ли Луис Энрике предложить нидерландцу важную роль в своих построениях, поэтому тот, вероятно, уйдёт. По данным Djamel, два клуба АПЛ и «Бавария» очень заинтересованы в подписании Симонса. Отмечается, что потенциальные покупатели готовы заплатить за восходящую звезду около 100 млн евро.

«ПСЖ» не планирует продавать Хави Симонса этим летом, так как будет вынужден поделиться значительной долей от прибыли с прежним клубом игрока – ПСВ. В январе это условие потеряет силу.

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