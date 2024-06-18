«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по звезде Серии А

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед».

Представители «красных дьяволов» провели переговоры с агентом нидерландца, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. В подписании 23-летнего игрока заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Шансы английского гранда на успех в сделке по одному из самых востребованных форвардов Серии А оцениваются довольно высоко – уже в скором времени может быть достигнута устная договорённость.

Отступные в контракте Джошуа Зиркзее с «Болоньей» – 40 млн евро. Ранее эту сумму был готов выплатить «Милан», однако «россонери» не смогли договориться с агентом футболиста.