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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по звезде Серии А

18 Июня 2024 • 23:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед».

Представители «красных дьяволов» провели переговоры с агентом нидерландца, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. В подписании 23-летнего игрока заинтересован лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Шансы английского гранда на успех в сделке по одному из самых востребованных форвардов Серии А оцениваются довольно высоко – уже в скором времени может быть достигнута устная договорённость.

Отступные в контракте Джошуа Зиркзее с «Болоньей» – 40 млн евро. Ранее эту сумму был готов выплатить «Милан», однако «россонери» не смогли договориться с агентом футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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