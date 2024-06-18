Каземиро хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может отказаться от ухода из клуба.

Бразильский футболист провёл не самый удачный сезон, и уже нынешним летом, как ожидается, он может быть продан одному из представителей чемпионата Саудовской Аравии. Тем не менее, как сообщает Goal Brazil, сам 32-летний хавбек не горит желанием уезжать: он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» и доказать, что по-прежнему является одним из лучших опорников в мире.

В прошедшей кампании Каземиро провёл в общей сложности 32 матча за команду Эрика тен Хага, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.