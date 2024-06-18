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«Челси» предложил 40 млн евро за форварда «Атлетико»

18 Июня 2024 • 21:34 Комментировать

Лондонский «Челси» сделал предложение мадридскому «Атлетико» по нападающему Самюэлю Омородиону.

«Синие» были готовы заплатить за 20-летнего футболиста порядка 30 млн евро, а с учётом бонусов сумма сделки могла достичь 40 млн евро. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «матрасники» ответили отказом на официальное предложение «Челси».

Лондонский клуб выбирает между Омородионом и форвардом «Астон Виллы» Джоном Дураном. «Атлетико» решительно настроен сохранить своего игрока.

В прошедшем сезоне Самюэль Омородион выступал на правах аренды за «Алавес». В 35 поединках Ла Лиги он отметился девятью забитыми мячами.

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Челси Атлетико Мадрид Джон Дуран трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги
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