«Челси» предложил 40 млн евро за форварда «Атлетико»

Лондонский «Челси» сделал предложение мадридскому «Атлетико» по нападающему Самюэлю Омородиону.

«Синие» были готовы заплатить за 20-летнего футболиста порядка 30 млн евро, а с учётом бонусов сумма сделки могла достичь 40 млн евро. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «матрасники» ответили отказом на официальное предложение «Челси».

Лондонский клуб выбирает между Омородионом и форвардом «Астон Виллы» Джоном Дураном. «Атлетико» решительно настроен сохранить своего игрока.

В прошедшем сезоне Самюэль Омородион выступал на правах аренды за «Алавес». В 35 поединках Ла Лиги он отметился девятью забитыми мячами.