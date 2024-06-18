Вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно Football Insider, боссы лондонского коллектива готовы продать 23-летнего футболиста, который присоединился к команде в январе прошлого года. Сообщается, что Маурисио Почеттино не был доволен игрой Мудрика, однако новый наставник Энцо Мареска может убедить руководство изменить отношение к игроку.

В минувшем сезоне Мудрик принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет два голевых паса.

Трудовой договор Мудрика с «Челси» рассчитан до 2031 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.