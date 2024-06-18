Фаната «Арсенала» признали виновным в агрессии против Роя Кина

Бывшему капитану «Манчестер Юнайтед», брутальному Рою Кину, не живётся спокойно и сейчас. Даже в качестве комментатора он умудряется попадать в скандальные ситуации. Так, в сентябре прошлого года «Арсенал» обыграл на своём поле «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1, а Рой после игры каким-то образом повздорил с неким 43-летним фаном лондонского клуба, в результате которого Кин получил локтем по голове.

И вот, как сообщает Reuters, в Англии завершился процесс по этому делу, Скотт Лоу признан виновным, но избежит наказания, отделавшись лишь денежным штрафом.

Напомним, что свою игровую карьеру Кин завершил в 2006 году.