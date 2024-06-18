«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки приобрести защитника «Эвертона» Джерреда Брэнтуэйта.

Team Talk утверждает, что «Эвертон» отклонил предложение «красных дьяволов» в размере 41 миллиона евро по 21-летнему игроку. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов увеличить свое предложение до 71 миллиона евро, однако это будет последний вариант. Несмотря на то, что «ириски» требуют за Брэнтуэйта почти 83 миллиона евро, боссы английского гранда больше не собираются торговаться, отмечает источник.

В сезоне-2023/24 Брэнтуэйт принял участие в 41 матче во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.