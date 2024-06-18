Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Team Talk, 24-летний канадец с большей долей вероятности покинет «Лилль» в летнее трансферное окно. Новым клубом Дэвида может стать «Манчестер Юнайтед», который готов выложить за форварда 40 миллионов евро, отмечает источник.

Сообщается, что «красные дьяволы» пока не приняли окончательного решения, они хотят оценить игру Дэвида за сборную Канады на предстоящем Кубке Америки.

В прошедшем сезоне Дэвид сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал девять голевых передач.

Контракт нападающего с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость канадца в 50 млн евро.