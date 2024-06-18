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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Adidas - новый технический партнёр «Ньюкасла»

18 Июня 2024 • 18:10 Комментировать

Спустя четырнадцать лет возобновляется техническое сотрудничество Adidas и «Ньюкасла» - в следующем сезоне «сороки» будут щеголять в «нарядах» именно от этой знаменитой компании, после того, как ранее они пользовались экипировкой Castore.

Уже известно, что новая футболка будет создана по мотивам той, которая использовалась в сезоне 2002/2003, одного из лучших в истории «Ньюкасла» - команда тогда заняла третье место в турнирной таблице.

В презентации нового партнёра и спонсора поучаствовал и великий Алан Ширер - именно его голос использовался для озвучки соответствующего видеоролика.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Adidas
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