​Adidas - новый технический партнёр «Ньюкасла»

Спустя четырнадцать лет возобновляется техническое сотрудничество Adidas и «Ньюкасла» - в следующем сезоне «сороки» будут щеголять в «нарядах» именно от этой знаменитой компании, после того, как ранее они пользовались экипировкой Castore.

Уже известно, что новая футболка будет создана по мотивам той, которая использовалась в сезоне 2002/2003, одного из лучших в истории «Ньюкасла» - команда тогда заняла третье место в турнирной таблице.

В презентации нового партнёра и спонсора поучаствовал и великий Алан Ширер - именно его голос использовался для озвучки соответствующего видеоролика.