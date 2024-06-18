Деку хочет привести в «Барселону» форварда «Ливерпуля» с ценником в 75 млн евро

Слухи продолжают связывать нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса с «Барселоной». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, колумбийского футболиста спортивный директор каталонского клуба Деку определил как приоритетную цель на летнем трансферном рынке.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивает Луиса Диаса в 75 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 колумбийский футболист провёл за «Ливерпуль» 51 матч, в которых записал на свой счёт 13 голов и пять результативных передач на партнёров. Ранее в прессе появлялась информация о желании 27-летнего Диаса поиграть в Испании.