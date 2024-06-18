Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман может сменить клубную прописку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» проявляет конкретный интерес к 27-летнему игроку обороны. Сообщается, что защитника высоко оценивает новый главный тренер «молотобойцев» Хулен Лопетеги.

Источник утверждает, что «Вулверхэмптон» хочет сохранить Килмана, поэтому «Вест Хэму» будет непросто. В настоящий момент стороны уже ведут переговоры, отмечает Романо.

Ранее сообщалось, что «волки» готовы рассмотреть предложение в районе 50 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Килман провел 44 матча во всех турнирах, забил два гола и оформил один ассист.