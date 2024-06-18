Майну: «Я очень благодарен тен Хагу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну высказался о работе с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

— Я очень благодарен тен Хагу, я не могу его не отблагодарить. У него уже есть два трофея, и я надеюсь, их будет еще больше. Приятно иметь такое спокойствие, ведь мы знаем, кто нас будет тренировать в новом сезоне, — приводит слова Майну журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 19-летний Майну принял участие в 35 матчах за основную команду, забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

По итогам чемпионата Англии – 2023/24 «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице.