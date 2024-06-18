Испанский вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, во вторник, 18 июня, «красные дьяволы» сделают официальное предложение итальянскому клубу по трансферу 26-летнего Мартинеса. При этом сообщается, что агент вратаря уже ведет переговоры с «Интером», поэтому «Манчестер Юнайтед» придется действовать оперативно, чтобы перехватить игрока.

В минувшей кампании Мартинес принял участие в 36 матчах чемпионата Италии, пропустил 43 гола и восемь раз сыграл «на ноль».

Контракт игрока с «Дженоа» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в восемь миллионов евро.