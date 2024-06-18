«Арсенал» решил избавиться от Зинченко

Защитник Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» в летнее трансферное окно. Соответствующей информацией поделился украинский журналист Игорь Бурбас.

«Из «Арсенала» может уйти Зинченко. Как я понимаю, его оттуда выживают, уже указывая на двери. Потому что этот сезон был для него нестабильным в плане травм. И пошли слухи, что ему уже сказали искать себе новый клуб. Из того, что я выяснил, мне сказали, что у Зинченко слишком высокая зарплата как для игрока ротации», - сказал Бурбас в программе BurBuzz на YouTube.

Всего за «Арсенал» Александр Зинченко провёл 68 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.