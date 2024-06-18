Лондонский «Тоттенхэм» активно следит за полузащитником «Лидса», который в прошлом сезоне не смог вернуться в Английскую премьер-лигу из Чемпионшипа. По информации от The Athletic, «шпоры» заинтересованы в трансфере 18-летнего хавбека Арчи Грэя, который находится на радаре у многих клубов.

18-летний Грэй был основным полузащитником «Лидса» в минувшем розыгрыше Чемпионшипа, где отметился голом и двумя результативными передачами в 47 матчах.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого англичанина в 18 миллионов евро, но «Лидс» наверняка будет требовать гораздо больше.