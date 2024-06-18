Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер определил команду АПЛ с самым сложным календарём на старте

18 Июня 2024 • 13:41 Комментировать

Эксперты из Opta запустили свой суперкомпьютер и проанализировали календарь Английской премьер-лиги, который был опубликован во вторник. С помощью своей модели аналитики высчитали сложность каждой игры и, как следствие, смогли оценить сложность календаря на старте сезона для каждой команды.

Если брать пять стартовых туров АПЛ, то самый сложный календарь имеют «Брентфорд» (коэффициент сложности игр – 89.6), «Вест Хэм» (89.6), «Ипсвич» (88.7) и «Арсенал» (88.7).

Самый простой календарь на этом отрезке у «Фулхэма» (84.7), «Саутгемптона» (84.7), «Ньюкасла» (83.9) и «Ливерпуля» (83.7).

👍 2
👎 0
💯 0
😍 1
😡 2
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Фулхэм Саутгемптон Ипсвич Вест Хэм Арсенал Лондон АПЛ Брентфорд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака» Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу «Реал» нашёл нового конкурента для Куртуа
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» решил избавиться от Зинченко
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» активно следит за полузащитником «Лидса»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил команду АПЛ с самым сложным календарём на старте
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на вингера «Челси»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории: «Манчестер Юнайтед» восьмой год подряд начнёт сезон АПЛ дома
13:28 · Англия. Премьер-лига
Ещё один клуб АПЛ заинтересовался Торресом из «Барселоны»
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял важное решение по трансферам
13:05 · Англия. Премьер-лига
Покупка полузащитника – приоритет для «Арсенала» на летнее трансферное окно 1
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» против «Манчестер Сити»: Опубликован календарь первого тура АПЛ
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжит следить за Шешко, несмотря на продление контракта с «РБ Лейпцигом»
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» нужен форвард «Манчестер Юнайтед»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Менди ответил на предложение «Реала» по новому контракту
11:37 · Англия. Премьер-лига
Фюрих интересен топ-клубам Серии А и АПЛ
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» встретится с «Манчестер Сити» в первом туре нового сезона АПЛ
Все новости
Рекомендуем