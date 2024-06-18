Суперкомпьютер определил команду АПЛ с самым сложным календарём на старте

Эксперты из Opta запустили свой суперкомпьютер и проанализировали календарь Английской премьер-лиги, который был опубликован во вторник. С помощью своей модели аналитики высчитали сложность каждой игры и, как следствие, смогли оценить сложность календаря на старте сезона для каждой команды.

Если брать пять стартовых туров АПЛ, то самый сложный календарь имеют «Брентфорд» (коэффициент сложности игр – 89.6), «Вест Хэм» (89.6), «Ипсвич» (88.7) и «Арсенал» (88.7).

Самый простой календарь на этом отрезке у «Фулхэма» (84.7), «Саутгемптона» (84.7), «Ньюкасла» (83.9) и «Ливерпуля» (83.7).