«Ювентус» нацелился на вингера «Челси»

Туринский «Ювентус» нацелился на вингера лондонского «Челси». По информации от Il Corriere dello Sport, новый тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта хотел бы видеть в своей команде Нони Мадуэке, который выступает на «Стэмфорд Бридж» с января 2023 года.

Отмечается, что «Челси» оценивает Мадуэке в сумму в районе 40 миллионов евро. если клуб сможет приобрести Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», вероятность ухода Нони заметно увеличится.

Отметим, что Мадуэке в конце сезона был основным футболистом «Челси». 22-летний англичанин отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.