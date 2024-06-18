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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» нацелился на вингера «Челси»

18 Июня 2024 • 13:39 Комментировать

Туринский «Ювентус» нацелился на вингера лондонского «Челси». По информации от Il Corriere dello Sport, новый тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта хотел бы видеть в своей команде Нони Мадуэке, который выступает на «Стэмфорд Бридж» с января 2023 года.

Отмечается, что «Челси» оценивает Мадуэке в сумму в районе 40 миллионов евро. если клуб сможет приобрести Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», вероятность ухода Нони заметно увеличится.

Отметим, что Мадуэке в конце сезона был основным футболистом «Челси». 22-летний англичанин отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами в минувшем розыгрыше Премьер-лиги.

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