Впервые в истории: «Манчестер Юнайтед» восьмой год подряд начнёт сезон АПЛ дома

Английская премьер-лига во вторник выкатила календарь стартового тура следующего чемпионата. Сезон будет открываться в пятницу, 16 августа, когда «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Вест Хэм».

Как сообщает Opta, «Манчестер Юнайтед» стал первой командой в истории Премьер-лиги Англии, которая начинает сезон дома восьмой год подряд.

Стоит напомнить, что прошлый чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил лишь на восьмой позиции в турнирной таблице. При этом команда Эрика тен Хага смогла пробиться в Лигу Европы за счёт завоевания кубка Англии.

Ознакомиться с календарём первого тура АПЛ можно в нашей новости.