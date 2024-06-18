Ещё один клуб АПЛ заинтересовался Торресом из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес регулярно становится героем трансферных слухов. Как сообщает Mundo Deportivo, в гонку за 24-летним футболистом включился ещё один клуб – лондонский «Вест Хэм». При этом сам Торрес предпочитает продолжить выступления за «Барселону».

В сезоне 2023/2024 Ферран Торрес поучаствовал в 43 официальных матчах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Торреса в 30 миллионов евро.

Отметим, что в «Барселону» Торрес перешёл в начале 2022 года из «Манчестер Сити».