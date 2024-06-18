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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» принял важное решение по трансферам

18 Июня 2024 • 13:20 Комментировать

В «Манчестер Сити» приняли важное решение, касающееся летних трансферов. Как сообщает ESPN, «горожане» готовы начать следующий сезон в таком же составе, без новичков. Подписать кого-то чемпионы Англии могут только в том случае, если кто-то из действующих футболистов попросит об уходе.

Напомним, что «Манчестер Сити» выигрывал титул Премьер-лиги в каждом из четырёх предыдущих сезонов. В стартовом туре следующего чемпионата «горожане» будут играть против «Челси» на выезде. Матч пройдёт 18 августа.

Ранее появлялась информация о том, что в «Манчестер Сити» приняли решение по нападающему Хулиану Альваресу.

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