Покупка полузащитника – приоритет для «Арсенала» на летнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» летом хочет пополнить свои ряды новым полузащитником. По информации от The Athletic, покупка нового хавбека будет приоритетом для команды Микеля Артеты в ближайшие недели.

Напомним, с трансфером в «Арсенал» ранее связывали таких полузащитников, как Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и Бруно Гимараэс из «Ньюкасла». Пока неизвестно, кто является приоритетным кандидатом для руководства «канониров».

Отметим, что опорный полузащитник Томас Парти с большой долей вероятности покинет «Арсенал» в это межсезонье. Команда Микеля Артеты хочет пригласить нового хавбека на замену ганцу.