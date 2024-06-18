«Челси» против «Манчестер Сити»: Опубликован календарь первого тура АПЛ

На официальном сайте Английской премьер-лиги был опубликован календарь матчей на новый сезон. Уже в первом туре болельщиков ждёт большой матч – «Челси» против «Манчестер Сити».

Расписание на стартовый тур АПЛ с указанием московского времени начала игр приводим ниже.

16 августа

22:00 «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»

17 августа

14:30 «Ипсвич» - «Ливерпуль»

17:00 «Арсенал» - «Вулверхэмптон»

17:00 «Эвертон» - «Брайтон»

17:00 «Ньюкасл» - «Саутгемптон»

17:00 «Ноттингем Форест» - «Борнмут»

19:30 «Вест Хэм» - «Астон Вилла»

18 августа

16:00 «Брентфорд» - «Кристал Пэлас»

18:30 «Челси» - «Манчестер Сити»

19 августа

22:00 «Лестер» - «Тоттенхэм»

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».