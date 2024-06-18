«Челси» против «Манчестер Сити»: Опубликован календарь первого тура АПЛ

На официальном сайте Английской премьер-лиги был опубликован календарь матчей на новый сезон. Уже в первом туре болельщиков ждёт большой матч – «Челси» против «Манчестер Сити».
Расписание на стартовый тур АПЛ с указанием московского времени начала игр приводим ниже.
16 августа
22:00 «Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»
17 августа
14:30 «Ипсвич» - «Ливерпуль»
17:00 «Арсенал» - «Вулверхэмптон»
17:00 «Эвертон» - «Брайтон»
17:00 «Ньюкасл» - «Саутгемптон»
17:00 «Ноттингем Форест» - «Борнмут»
19:30 «Вест Хэм» - «Астон Вилла»
18 августа
16:00 «Брентфорд» - «Кристал Пэлас»
18:30 «Челси» - «Манчестер Сити»
19 августа
22:00 «Лестер» - «Тоттенхэм»
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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