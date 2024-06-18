Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» продолжит следить за Шешко, несмотря на продление контракта с «РБ Лейпцигом»

18 Июня 2024 • 12:35 Комментировать

Лондонский «Арсенал» продолжит следить за нападающим «РБ Лейпцига» Беньямином Шешко, который недавно подписал со своим клубом новый контракт. По информации от The Athletic, «канониры» не исключают приглашение словена следующим летом.

Напомним, Шешко мог покинуть «РБ Лейпциг» этим летом, но в итоге решил остаться и подписать новый контракт, в котором прописаны отступные. Беньямин также был интересен другому лондонскому клубу – «Челси».

Свой дебютный сезон в Бундеслиге Беньямин закончил с 14 забитыми голами в активе. 21-летний форвард в настоящий момент выступает за сборную Словении на чемпионате Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака» Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
13:05 · Англия. Премьер-лига
Покупка полузащитника – приоритет для «Арсенала» на летнее трансферное окно
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» против «Манчестер Сити»: Опубликован календарь первого тура АПЛ
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжит следить за Шешко, несмотря на продление контракта с «РБ Лейпцигом»
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» нужен форвард «Манчестер Юнайтед»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Менди ответил на предложение «Реала» по новому контракту
11:37 · Англия. Премьер-лига
Фюрих интересен топ-клубам Серии А и АПЛ
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» встретится с «Манчестер Сити» в первом туре нового сезона АПЛ
17 Июня
23:41 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд договорился о контракте с новым клубом
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась продавать игрока «Манчестер Юнайтед»
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» нацелилась на немца из АПЛ
19:30 · Англия. Премьер-лига
Тадич: «Тен Хаг – лучший тренер, с которым я работал»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить топ-игрока, но не за 100 миллионов
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» начал переговоры по полузащитнику «Челси»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Холанну пришлось предъявлять документы в клубе 1
Все новости
Рекомендуем