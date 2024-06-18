«Арсенал» продолжит следить за Шешко, несмотря на продление контракта с «РБ Лейпцигом»

Лондонский «Арсенал» продолжит следить за нападающим «РБ Лейпцига» Беньямином Шешко, который недавно подписал со своим клубом новый контракт. По информации от The Athletic, «канониры» не исключают приглашение словена следующим летом.

Напомним, Шешко мог покинуть «РБ Лейпциг» этим летом, но в итоге решил остаться и подписать новый контракт, в котором прописаны отступные. Беньямин также был интересен другому лондонскому клубу – «Челси».

Свой дебютный сезон в Бундеслиге Беньямин закончил с 14 забитыми голами в активе. 21-летний форвард в настоящий момент выступает за сборную Словении на чемпионате Европы.