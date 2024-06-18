«Барселоне» нужен форвард «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах англичанина заинтересована каталонская «Барселона». При этом «сине-гранатовые» не могут позволить себе полноценный трансфер Рэшфорда из-за финансовых трудностей. Вице-чемпион Ла Лиги рассчитывает арендовать нападающего на следующий сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркуса в 60 миллионов евро. 26-летний нападающий связан с «красными дьяволами» контрактом до середины 2028 года.