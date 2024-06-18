Менди ответил на предложение «Реала» по новому контракту

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди ответил руководству «королевского клуба», которое предложило футболисту новый контракт. Напомним, действующее соглашение француза со «сливочными» истекает следующим летом.

Журналист Хосе Феликс Диас сообщает, что фуллбек недоволен содержанием предложенного контракта. Менди не намерен подписывать соглашение на предложенных условиях.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет приобрести у мюнхенской «Баварии» левого защитника Альфонсо Дэвиса. Если это произойдёт, Ферлан может покинуть «королевский клуб» в это трансферное окно.