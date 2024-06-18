Фюрих интересен топ-клубам Серии А и АПЛ

Вингер немецкого «Штутгарта» и сборной Германии Крис Фюрих интересен двум топ-клубам из итальянской Серии А, которые в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, к футболисту также есть интерес из Английской премьер-лиги.

Сообщается, что за Крисом продолжает активно следить мюнхенская «Бавария». 26-летний Фюрих пока не согласовывал контракт с командой Венсана Компани, которая не обращалась к «Штутгарту» с официальным предложением.

Фюрих помог «Штутгарту» закончить последний сезон на втором месте в немецкой Бундеслиге. Футболист отметился 8 голами и 7 результативными передачами в 34 матчах чемпионата.