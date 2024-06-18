«Вест Хэм» нацелился на бывшего игрока «Тоттенхэма»

Лондонский «Вест Хэм» рассматривает возможность усилиться бывшим футболистом «Тоттенхэма». По информации от The Guardian, «молотобойцы» заинтересованы в приглашении левого защитника Райана Сессеньона, который недавно покинул «шпор» на правах свободного агента.

Напомним, 24-летний Сессеньон способен сыграть не только на левом фланге обороны, а и на фланге атаки. Райан не впечатлил главного тренера Анге Постекоглу, поэтому руководство «Тоттенхэма» позволило футболисту уйти на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Сессеньон не провёл ни одного матча в Английской премьер-лиге. Проблема в том, что футболист перенёс операцию после травмы подколенного сухожилия.