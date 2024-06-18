«Челси» встретится с «Манчестер Сити» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги состоится матч между двум топ-клубами. По информации от Sam 365, лондонский «Челси» примет у себя дома «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, новым тренером «Челси» стал Энцо Мареска, ранее работавший ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Итальянский специалист в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип во главе «Лестера».

В прошлом сезоне «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 4:4 на «Стэмфорд Бридж». Позже этот матч был признан лучшим в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл прошлый розыгрыш АПЛ, а «Челси» финишировал на шестом месте.