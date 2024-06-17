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Гринвуд договорился о контракте с новым клубом

17 Июня 2024 • 23:41 Комментировать

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда остаётся обсуждаемым. В сезоне 2023/2024 футболист выступал за «Хетафе» на правах аренды. Теперь 22-летний форвард возвращается в «Манчестер Юнайтед», но в родном клубе на игрока не рассчитывают.

Гринвуд может остаться в чемпионате Испании, но в другом клубе – в «Валенсии». Как сообщает в социальных сетях журналист Ник Семераро, англичанин уже согласовал условия личного контракта с «летучими мышами». При этом камнем преткновения может стать сумма, которую «Манчестер Юнайтед» запрашивает за трансфер.

Ранее слухи активно связывали Мэйсона Гринвуда с «Валенсией».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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23:41 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд договорился о контракте с новым клубом
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