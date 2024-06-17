«Барселона» отказалась продавать игрока «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» стремится усилить состав команды летом, чтобы в следующем сезоне решать более серьёзные задачи, чем борьба за Кубок Англии и билет в Лигу Европы. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на испанское издание Sport, «красные дьяволы» пытались подписать полузащитника Фермина Лопеса. Манкунианцы предложили «Барселоне» 30 миллионов евро, но услышали отказ. Каталонцы не собираются продавать 21-летнего футболиста этим летом.

Именно в 30 миллионов евро Лопес оценивается специалистами портала Transfermarkt. Действующий контракт молодого футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.