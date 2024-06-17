«Боруссия» нацелилась на немца из АПЛ

«Боруссия» стремится к тому, чтобы по итогам летнего трансферного окна состав команды стал сильнее. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Патрик Бергер, дортмундская команда хочет подписать полузащитника Паскаля Гросса из «Брайтона».

Ценник Гросса может составить от 7 до 10 миллионов евро. Интерес к 33-летнему полузащитнику также проявляет «Айнтрахт» из Франкфурта.

За «Брайтон» Паскаль Гросс играет с лета 2017 года. С тех пор хавбек провёл в различных соревнованиях 261 официальный матч, в которых записал на свой счёт 32 гола и 52 результативных паса на партнёров.