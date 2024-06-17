Тадич: «Тен Хаг – лучший тренер, с которым я работал»

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич похвалил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Ранее Тадич выступал под руководством тен Хага за «Аякс».

«Тен Хаг – лучший тренер, с которым я работал. Он занят футболом по 24 часа, семь дней в неделю. Он всегда думает о тактике. Он всегда стремится развиваться», - сказал Тадич, давая комментарий для NOS.

Эрик тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Под руководством нидерландца «красные дьяволы» выиграли два трофея – Кубок лиги (2022) и Кубок Англии (2023). При этом последний чемпионат Англии «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмой позиции в таблице.