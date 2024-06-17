«Манчестер Сити» может купить топ-игрока, но не за 100 миллионов

Полузащитник Бруно Гимараэс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Роба Доусона, «Манчестер Сити» рассмотрит возможность трансфера Гимараэса, если он попросит об уходе из «Ньюкасла».

В то же время в «Манчестер Сити» не считают, что 26-летний Гимараэс стоит 100 миллионов фунтов (ранее писали, что такая сумма выкупа прописана в контракте Бруно). Очевидно, «горожане» в ходе переговоров, если они будут, постараются снизить ценник игрока сборной Бразилии.

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс провёл 50 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал десять голевых передач на партнёров.