«Атлетико» начал переговоры по полузащитнику «Челси»

«Атлетико» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как стало известно Relevo, мадридский клуб хочет подписать полузащитника Конора Галлахера. «Матрасники» уже связались с «Челси» для обсуждения возможного перехода игрока.

Конор Галлахер является воспитанником академии «Челси». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.

В настоящий момент Галлахер находится в расположении национальной сборной Англии на чемпионате Европы. В воскресенье команда Гарета Саутгейта обыграла Сербию со счётом 1:0.