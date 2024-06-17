Холанну пришлось предъявлять документы в клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн наслаждается отдыхом после непростого сезона. Конечно, футболист предпочёл бы выступить на чемпионате Европы, но сборная Норвегии туда не попала.

Холанн проводил время в Марбелье в клубе Ocean Beach, как вдруг на территорию вошли представители сил безопасности. Как сообщает портал Goal, Холанну и другим гостям пришлось предъявить документы, удостоверяющие личность. В это время над клубом кружил вертолёт.

Отмечается, что такие рейды являются плановыми в рамках проекта «Операция Марбелья». Туристам посоветовали быть готовыми к подобным ситуациям.