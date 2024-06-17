3 клуба АПЛ нацелились на защитника «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» в это трансферное окно может продать своего центрального защитника Джо Родона на постоянной основе. Напомним, минувший сезон футболист провёл на правах аренды за «Лидс» в Чемпионшипе.

По информации от Football London, Родон интересен «Ипсвичу», «Лестеру» и «Саутгемптону». Также футболиста хочет выкупить на постоянной основе «Лидс», в составе которого Джо в прошлом сезоне дошёл до финала плей-офф Чемпионшипа.

26-летний валлиец перебрался в «Тоттенхэм» ещё в 2020 году, но до сих пор не смог закрепиться в первой команде. Ранее Джо также выступал в аренде за французский «Ренн».