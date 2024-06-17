«Челси» скоро примет решение по трансферу нападающего

«Челси» в ближайшее время примет решение насчёт того, стоит ли покупадть нападающего «Астон Виллы». По информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о Джоне Дуране, который открыт к переезду на «Стэмфорд Бридж».

Сообщается, что «Челси» рассматривает только вариант с обменом Дурана на одного из своих футболистов, но переговоры с «Астон Виллой» пока не могут продвинуться с мёртвой точки. При этом «синие» не намерены включать в сделку своего полузащитника Конора Галлахера.

20-летний Дуран отметился 5 забитыми голами в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги. Джон являлся запасным нападающим «Астон Виллы» и сменщиком Олли Уоткинса.