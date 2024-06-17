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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» может потерять известного футболиста

17 Июня 2024 • 10:02 Комментировать

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано может сменить клубную прописку. Об этом сообщается в европейской прессе.

Французский футболист желает попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. Новый возможный клуб Упамекано пока не называется.

25-летний центральный защитник выступает за немецкий гранд с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026-го. Трансферная стоимость Дайо оценивается в 45 миллионов евро.

Упамекано провел 25 матчей в прошлом сезоне Бундеслиги, в которых отметился одним забитым мячом.

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Бавария Дайо Упамекано трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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