«Бавария» может потерять известного футболиста

Защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано может сменить клубную прописку. Об этом сообщается в европейской прессе.

Французский футболист желает попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. Новый возможный клуб Упамекано пока не называется.

25-летний центральный защитник выступает за немецкий гранд с лета 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026-го. Трансферная стоимость Дайо оценивается в 45 миллионов евро.

Упамекано провел 25 матчей в прошлом сезоне Бундеслиги, в которых отметился одним забитым мячом.