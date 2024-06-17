Де Дзерби подписал контракт с известным клубом

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, который покинул «Брайтон», трудоустроился во французском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей отрапортовал журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, тренер заключил трехлетнее трудовое соглашение с «Марселем».

Напомним, что в конце прошлого месяца де Дзерби и «Брайтон» расторгли сотрудничество по обоюдному согласию. Итальянец занимал пост главного тренера команды с 2022 года. Под его руководством клуб финишировал в АПЛ на 11-й строчке.

«Марсель» провалил прошлый сезон, заняв лишь восьмое место в таблице Лиги 1.