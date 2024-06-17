Переход Дугласа Луиса в «Ювентус» зависит от Маккенни

«Ювентус» и «Астон Вилла» вот-вот провернут громкий обмен игроками.

Напомним, Дуглас Луис пополнит ряды «бьянконери», а в Бирмингем должны отправиться Самуэль Илинг и Уэстон Маккенни. По сведениям Tuttosport, лишь согласие последнего отделяет клубы от заключения сделки. Луис и Илинг уже дали добро, и теперь всё зависит от ответа американца – обмен состоится, как только тот решится на переход.

По некоторым данным, в рамках обмена «Ювентус» доплатит «Астон Вилле» порядка 20 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дугласа Луиса в 70 млн евро, Уэстона Маккенни – в 28 млн, а Самуэля Илинга – в 13 млн.