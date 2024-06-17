Скауты английского топ-клуба изучали игру Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия интересен представителям Английской премьер-лиги.

23-летний футболист готов сменить клуб в ближайшие месяцы, как стало известно из интервью его агента. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, скауты «Челси» несколько раз посещали матчи «Наполи» для изучения Кварацхелии. Проблема в том, что лондонский клуб, как и «Наполи», в новом сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов – то есть не соответствует главному требованию игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в 80 млн евро. Основным претендентом на звезду сборной Грузии считается «ПСЖ».