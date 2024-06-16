Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» внезапно прервал мой отпуск»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как узнал о решении клуба относительно своего будущего.

Руководство «красных дьяволов» подумывало о расставании с нидерландским специалистом и даже вело переговоры с другими наставниками. В итоге тен Хагу предоставили новый шанс проявить себя.

«Манчестер Юнайтед» нарушил мой отдых. Они внезапно появились у меня на пороге!» – цитируют английские СМИ рулевого.

Контракт Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года. Известно, что в настоящее время стороны обсуждают продление договора.

В прошедшем сезоне манкунианцы финишировали восьмыми в АПЛ, зато смогли выиграть Кубок Англии.