Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с Тухелем»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что в клубе рассматривали возможность назначения другого тренера на его место.

Боссы «красных дьяволов» долго не могли решить, кому предстоит возглавлять команду в следующем сезоне. В итоге выбор был сделан в пользу тен Хага – он сохранит пост. Также с нидерландцем обсуждается новый контракт.

«В «Манчестер Юнайтед» мне сказали, что вели переговоры с Тухелем, но в итоге решили, что у них уже есть лучший тренер.

Новый контракт? Нам ещё предстоит согласовать его детали. Будет нелегко, мы обсудим это», – приводят английские СМИ слова тен Хага, занимающего должность в «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.