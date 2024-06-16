Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Австрия 0 0
Франция 0 0
Польша 1 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с Тухелем»

16 Июня 2024 • 21:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что в клубе рассматривали возможность назначения другого тренера на его место.

Боссы «красных дьяволов» долго не могли решить, кому предстоит возглавлять команду в следующем сезоне. В итоге выбор был сделан в пользу тен Хага – он сохранит пост. Также с нидерландцем обсуждается новый контракт.

«В «Манчестер Юнайтед» мне сказали, что вели переговоры с Тухелем, но в итоге решили, что у них уже есть лучший тренер.

Новый контракт? Нам ещё предстоит согласовать его детали. Будет нелегко, мы обсудим это», – приводят английские СМИ слова тен Хага, занимающего должность в «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Тухель Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

15 Июня
23:43
«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду
22:54
Клуб Ла Лиги предложил «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Гринвуда
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
13 Июня
23:28
«Манчестер Юнайтед» договорился с дорогостоящим защитником 2
12 Июня
02:40
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» за Альвареса
02:03
Романо назвал ключевую причину решения «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага 2
00:57
Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» решили сохранить тен Хага
00:27
Гранд Серии А готов предложить 30 млн евро за Гринвуда
00:18
В «Манчестер Юнайтед» определили судьбу тен Хага 1
11 Июня
23:35
Романо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Майну
23:04
Хулиан Альварес рассказал о своём будущем на фоне слухов о «ПСЖ» и «Атлетико»
10 Июня
01:13
Агуэро: «Всё ещё чувствую радость, когда пересматриваю свой гол в ворота «КПР»
00:50
Агуэро назвал самого совершенного игрока нынешнего «Манчестер Сити»
09 Июня
22:29
Почеттино вряд ли возглавит «Манчестер Юнайтед»
05:09
«Манчестер Юнайтед» ещё может выкупить Амрабата
01:34
Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории
01:00
Шоу: «Я изо всех сил пытался залечить травму до конца сезона, но перестарался»
00:42
Президент «Атлетико» прокомментировал интерес к Хулиану Альваресу из «Манчестер Сити»
00:34
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
00:15
«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов
08 Июня
23:40
Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»
22:35
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Ла Лиге
11:26
«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал» 1
07 Июня
04:31
«Барселона» – ещё один претендент на Хулиана Альвареса
03:58
Назван главный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
01:32
Санья призвал «Манчестер Юнайтед» не отказываться от продажи Бруну Фернандеша
06 Июня
23:35
В «Манчестер Сити» шокированы позицией Эдерсона относительно будущего
22:49
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит тен Хагу в случае увольнения
22:08
«Манчестер Сити» принял решение по Хулиану Альваресу, на которого претендуют «Челси» и «ПСЖ»
05 Июня
23:53
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока
23:34
«Манчестер Сити» повесил ценник на Хулиана Альвареса 2
23:09
Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
04:07
Румменигге: «Я спрашивал у Гвардиолы про Компани»
03 Июня
23:22
«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером
11:38
Фернандеш был целью «Баварии» при Тухеле, но сейчас ситуация другая
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой «Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив» Стало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае прихода Горшкова Известна трансферная цель «Спартака» Неймар назвал клуб, за который мечтает играть
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
21:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с Тухелем»
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Касорла: «Было бы замечательно вернуться в «Арсенал»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби возглавит «Марсель»
16:30 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» нет денег на Канселу 2 слухи
16:26 · Англия. Премьер-лига
Шоу включил Роналду в сборную лучших футболистов, с которыми играл
16:13 · Англия. Премьер-лига
Агент высказалась о ценнике Холанна в 1 миллиард евро
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» отказался продавать Йоро в клуб АПЛ за 50 миллионов евро слухи
13:57 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис попросил «Ювентус» подписать контракт с его красивой девушкой 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал переход Эстевао Виллиана из «Палмейраса» слухи
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет значительно повысить зарплату Гвардиоле слухи
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Алиссону в мадридском клубе
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил ценник на Гомеса слухи
11:42 · Англия. Премьер-лига
Колвилл хочет в «Баварию» слухи
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить у «Реала» аргентинского таланта слухи
10:18 · Англия. Премьер-лига
Грилиш мог бы уйти из «Манчестер Сити», но есть проблема слухи
Все новости
Рекомендуем