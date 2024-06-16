​Касорла: «Было бы замечательно вернуться в «Арсенал»

Испанский футболист Санти Касорла решает задачи с «Овьедо» в своей родной Испании, но в будущем ему хотелось бы вернуться в лондонский «Арсенал» - в качестве наставника, как и его соотечественник Микель Артета, который тренирует «канониров» в настоящий момент. Об этом Касорла разоткровенничался в беседе с журналистами.

- Возвращение в «Арсенал»? Я очень люблю этот клуб, в котором провёл шесть лет своей карьеры, шесть чудесных лет. Люблю всех в этом клубе и сам чувствовал себя любимым всеми. Я делил раздевалку с Микеле Артетой, а теперь он тренирует клуб, - цитирует слова Касорлы derbyderbyderby.it.