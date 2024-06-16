Де Дзерби возглавит «Марсель»

Известный итальянский тренер Роберто де Дзерби в ближайшее время станет главным тренером «Марселя». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрис Хокинс, в скором времени о назначении де Дзерби будет объявлено официально.

Контракт де Дзерби с «Марселем» будет рассчитан на три года. Провансальский клуб заплатит «Брайтону» около 6 миллионов евро, поскольку итальянец имел действующий контракт с английским клубом, несмотря на объявление об уходе.

Напомним, что последний чемпионат Франции «Марсель» завершил лишь на восьмой позиции. В следующем сезоне провансальцы не будут выступать в еврокубках.